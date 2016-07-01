مقتل 8 جنود أتراك في هجمات لحزب العمال الكردستاني في هكاري وماردين

قتل ثمانية جنود أتراك، اليوم الجمعة، في هجمات لحزب العمال الكردستاني في مدينتي هكاري وماردين جنوب شرق الأناضول.

يذكر أن 6 عسكريين أتراك لقوا مصرعهم فى هجومين منفصلين لمنظمة حزب العمال الكردستانى مؤخرًا فى مدينتى هكارى وماردين.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني استأنف حملته المسلحة ضد الدولة التركية في شهر يوليو عام 2015 بعد انهيار عملية السلام بين الحزب والحكومة. ومنذ ذلك الحين لقي ما يقرب من 600 من أفراد الأمن والشرطة وحراس القرى حتفهم وقتل اكثر من 5000 من مقاتلي الحزب في عمليات في تركيا وشمال العراق.