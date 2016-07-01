وزير الري يوجه بتطهير فرع رشيد من «ورد النيل»

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، اليوم الجمعة، توجيهات بإسناد عملية تطهير ونزع الحشائش بشمال فرع رشيد من “ك120″، وحتى “ك195″، عن طريق الأمر المباشر لشركة الري للأشغال العامة التابعة للشركة القابضة للري والصرف، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى الحفاظ على نهر النيل وفرعيه من كافة أشكال الملوثات والحشائش المائية وخاصة ورد النيل.

وعلى الفور، قامت الشركة بالدفع بأسطول من الحفارات المحمولة على صنادل، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال التطهير خلال الأيام القليلة القادمة ، وذلك للحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر والتلوث، وحماية المجرى المائي من تداعيات نبات ورد النيل، والمضي قدمًا في رفع كفاءة التصرفات المائية المطلوبة لري كافة المحاصيل الصيفية في مختلف المحافظات شمال الدلتا.