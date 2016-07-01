مستشفى العريش يستقبل مصابين بطلقات نارية

أفاد مصدر طبى بشمال سيناء اليوم، بأنه نقل لمستشفى العريش ضابط ومجند شرطة من جنوب رفح مصابين بجروح إثر تعرضهما لطلقات نارية عند العلامة الدولية رقم 11 جنوبا، وهم نقيب شرطة مصطفى أشرف 27 سنة، والمجند محمود أحمد 22 سنة.

وأوضح مصدر أمنى أن إصابة الضابط والمجند على إثر تصديهما لمحاولة مجموعة مهربين تمرير شحنة مخدرات عبر الحدود، وتبادل إطلاق نار مع المهربين الذين لاذوا بالفرار.

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