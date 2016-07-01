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مصطفى بكرى: سأنسق مع نواب لسن قانون بفرض ضرائب على "جوجل وفيس بوك"

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مصطفى بكرى: سأنسق مع نواب لسن قانون بفرض ضرائب على "جوجل وفيس بوك" مصطفى بكرى: سأنسق مع نواب لسن قانون بفرض ضرائب على "جوجل وفيس بوك"
أعلن مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تنسيقه مع أعضاء بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لإصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسهم "فيس بوك".

وقال "بكرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم، الجمعة: "أتمنى بالفعل أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يفرض ضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وتقوم هذه المواقع بتحصيلها، خاصة أن هذه الإعلانات تحقق أرباحا طائلة ويتم التعامل معها بطريق متدنية ودون أى محاسبة".

وأضاف "بكرى": "لابد أن يكون لمجلس النواب كلمة فى هذا الأمر، وأنا سوف أنسق مع زملائى فى لجنة الثقافة والإعلام لإصدار قانون يفرض على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرهم ضرائب على الإعلانات التى يتم تحصليها، خاصة أن هناك ضرائب تفرض على الصحف المطبوعة، فلماذا يترك المجال مفتوحا وبلا محاسبة أمام جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى".


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