تحطم طائرة عسكرية سورية ومصرع قائدها

نقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكرى سورى قوله إن طائرة حربية تحطمت فى ريف دمشق الشرقى صباح يوم الجمعة بسبب خلل فنى، مضيفا أن مصير قائد الطائرة ما زال مجهولا.

وأوضح المصدر أن الطائرة كانت تقوم بمهمة تدريبية وأن الطيار تمكن من القفز منها بمظلته وأن البحث جار عنه.

وكانت جماعة "جيش الإسلام" قد أعلنت عن إسقاطها طائرة حربية سورية من طراز "ميغ-29" قرب مدينة جيرود بريف القلمون الشرقى وأسر قائدها، ونشرت صورا لحطام الطائرة ولشخص قالت إنه الطيار.

وزير خارجية تركيا يطالب "الناتو" بتدخل عسكرى فى سوريا على غرار ليبيا

>