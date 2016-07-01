5 مخاطر لتكييف الهواء على صحتك

إذا كنت تعمل فى مكتب مكيف بالهواء، وتشعر أنك تريد النوم دائما فيجب أن تعيد النظر، لأن التكييف يؤثر على صحتك.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أثبتت الدراسات أن مكيفات الهواء التى تعد مثالا للراحة والرفاهية فى الوقت الحالى تمثل خطرا على صحتك، مضيفا أنه إذا كنت تقضى الكثير من الوقت فى العمل فى بيئة مكيفة الهواء فهذا يعرضك لبعض المخاطر الصحية، وتتضمن الآتى:

1. التهاب الجيوب الأنفية: وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يقضون أكثر من 4 ساعات فى بيئة مكيفة بالهواء، من الممكن أن يصابوا بالتهابات الجيوب الأنفية، كما يؤدى الهواء البارد إلى تصلب الغدد المخاطية.

>2. الشعور بالتعب الشديد: التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة قد تؤدى إلى الشعور برعشة داخلية فى جسم الإنسان، مما يعمل بشكل إضافى لإنتاج المزيد من الحرارة وتسبب التعب المستمر.

>3. جفاف العينين: واحدة من الأسباب الرئيسية لجفاف العينين، بالإضافة إلى بعض الأعراض كالحكة وتهيج العينين.

>4. جفاف الجلد: لأن الهواء البارد الذى تنتجه مكيفات الهواء يساعد على جفاف خلايا الجلد، ويمكن أن تجعله جافا وخشنا.

>5. الحساسية: فى كثير من الأوقات يتجاهل الأشخاص تنظيف القنوات التى تخرج الهواء من الغبار والعفن، وخروج الهواء من هذه القنوات غير الصحية يمكن أن تسبب الحساسية.

- لو بتعانى من حساسية الصدر قلل التكييف المركزى ونظف الفلاتر باستمرار

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