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مشروبات تساعد على ضبط السكر فى الدم.. الحلبة والتمر هندى

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مشروبات تساعد على ضبط السكر فى الدم.. الحلبة والتمر هندى مشروبات تساعد على ضبط السكر فى الدم.. الحلبة والتمر هندى

يعانى مرضى السكر من عدم قدرتهم على ضبط نسبة السكر فى أجسامهم بشكل مثالى إذ يعتمدون على العلاجات الدوائية كوسيلة حماية من مضاعفات هذا المرض المزمن.
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>ويقول الدكتور محمد صلاح على حسين، أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر: "وجد الباحثون أن بعض الأعشاب لها تأثير خافض للسكر فى الدم خاصة للنوع الثانى منه حتى قامت منظمة الصحة العالمية بإعطاء تصريح لبعضهم لاستخدامها كدواء وقامت شركات الأدوية بإنتاجه".

ويتابع: هناك بعض المشروبات المفيدة لمرضى السكر من النوع الثانى تقوم بمساعدتهم على ضبط نسبة السكر فى الدم وهو ما يحميهم من المضاعفات، ومن هذه المشروبات:

الحلبة:


>كل 4 جرامات من الحلبة يساوى 1 وحدة أنسولين بالإضافة إلى قدرتها على خفض والكولسترول فى الدم.

خميرة بيرة:


>تحتوى على عنصر الكروم المنشط للبنكرياس والمخفض للوزن وتحتوى على فيتامين "ب" المركب المقاوم لالتهاب الأعصاب.

القرفة والقرنفل والكركم:


>تعمل جميعًا على زيادة كفاءة الأنسولين فى الجسم.

التمر هندى:


>يعمل كمرطب للجسم وتهدئ الأعصاب وتساعد فى ضبط ضغط الدم والسكر.
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>عصير الجريب فروت:


>يعمل على خفض السكر وإنقاص الوزن فى نفس الوقت.

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