مشروبات تساعد على ضبط السكر فى الدم.. الحلبة والتمر هندى

يعانى مرضى السكر من عدم قدرتهم على ضبط نسبة السكر فى أجسامهم بشكل مثالى إذ يعتمدون على العلاجات الدوائية كوسيلة حماية من مضاعفات هذا المرض المزمن.

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>ويقول الدكتور محمد صلاح على حسين، أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر: "وجد الباحثون أن بعض الأعشاب لها تأثير خافض للسكر فى الدم خاصة للنوع الثانى منه حتى قامت منظمة الصحة العالمية بإعطاء تصريح لبعضهم لاستخدامها كدواء وقامت شركات الأدوية بإنتاجه".

ويتابع: هناك بعض المشروبات المفيدة لمرضى السكر من النوع الثانى تقوم بمساعدتهم على ضبط نسبة السكر فى الدم وهو ما يحميهم من المضاعفات، ومن هذه المشروبات:

الحلبة:

خميرة بيرة:

القرفة والقرنفل والكركم:

التمر هندى:



>عصير الجريب فروت:

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