نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالبرد فى الصيف

برد الصيف من أكثر الأمور المؤرقة التى يعانى منها كثير من الأشخاص، ويكون أكثر إزعاجًا من الذى يحدث فى فصل الشتاء.

وقال الدكتور سومان جولا، أستاذ واستشارى الأذن والحنجرة فى جامعة بيتسبيرج، إنه على الرغم من أن نزلات البرد أكثر شيوعًا فى فصل الشتاء إلا أن هناك الكثير من الطرق للإصابة بها خلال فصل الصيف حيث إن الناس يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا خلال أشهر الصيف، وهو ما يعنى أنهم يصابون بالجفاف الذى يضعف الجهاز المناعى، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالبرد.

وفيما يلى نصائح دكتور جولا لمنع الحصول على برد الصيف:

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>• غسل اليدين بشكل متكرر.>• تجنب الوجود بجوار الناس الذين يعانون من السعال والعطس.>• استخدام مطهرات اليد فى المكتب، أو فى صالة الألعاب الرياضية، لتجنب التقاط الجراثيم الباردة على مقابض الأبواب وأجهزة الكمبيوتر المشتركة، معدات رياضية.>• شرب الكثير من الماء وخصوصًا فى الهواء الطلق لتقوية المناعة.>• تناول الأطعمة الصحية والحصول على الكثير من الراحة.>وأضاف جولا أن هذه الخطوات تساعد فى الحفاظ على الجهاز المناعى وتعزز قدرته على محاربة فيروسات البرد.

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