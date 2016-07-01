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ضبط 251 هاربا من أحكام و3 كيلو بانجو و300 قرص مخدر فى أسوان

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ضبط 251 هاربا من أحكام و3 كيلو بانجو و300 قرص مخدر فى أسوان ضبط 251 هاربا من أحكام و3 كيلو بانجو و300 قرص مخدر فى أسوان
تمكن رجال المباحث بقسم شرطة ثان أسوان، من القبض على عاطل، وبحيازته 3 كيلو جرام جرام من نبات البانجو المخدر و300 قرص لعقار التامول المخدر.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسوان، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم " شعبان. ب " – 26 سنة عاطل - وبحيازته 34 لفافة من نبات البانجو المخدر وكمية من االاقراص المخدرة

تحرر المحضر رقم 2065 لسنة 2016 م مخدرات إدارى قسم ثان أسوان، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تم ضبط 251 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تم القبض على "منصور.ع" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية قتل بالسجن المؤبد ، وضبط المحكوم عليه " خليفة.ع " والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية مخدرات بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

كان من نتائج الحملة ضبط 97 هارب من جنح الحبس الجزئى، و13 هاربً من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 84 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و55 محكوم عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 3150 جنيه.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة لإتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

من ناحية أخرى شن قسم شرطة المسطحات المائية، حملة موسعة ببحيرة السد العالى، استهدفت مكافحة الجريمة، وضبط مخالفات قانون حماية الثروة السمكية ومخالفات قانون الملاحة، والقضاء على عمليات تجميع وتهريب الأسماك والصيد الجائر والمخالف ببحيرة السد العالى والمسطح المائى، أسفرت عن ضبط 25 قضية متنوعة بالمسطح المائى لبحيرة السد العالى، شملت الجهود ضبط 19 صيد جوبيا مخالفة لقانون الصيد وضبط 220 متر غزل مخالف، كما تم ضبط ميزان لوزن الأسماك المهربة.


> سقوط عاطل بحوزته 33 كيلو بانجو قبل ترويجها على المتعاطين فى الصف بالجيزة
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