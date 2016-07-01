سقوط 3 شباب أثناء ترويجهم 2 كيلو حشيش وبحوزتهم 90 ألف بمصر الجديدة

ألقى رجال مباحث النزهة، القبض على 3 شباب أثناء استقلالهم سيارة بمنطقة مساكن شيراتون، بمص الجديدة، وبحوزتهم أكثر من 2 كيلو حشيش، ومبلغ 90 ألف جنيه، واعترفوا بحيازتهم المخدرات بقصد الإتجار، وأن الأموال من متحصلات بيع الحشيش، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بمنطقة مساكن شيراتون، لتفقد الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتمكن من ضبط كل من "محمد ج ع" 28 سنة، فنى صيانة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 2390 لسنة 2010م النزهة "مخدرات"، و"شريف أ م" 26 سنة، صاحب محل هواتف، والسابق اتهامه فى القضية رقم 109 لسنة 2015م عين شمس "مخدرات"، و"شريف م إ " 25 سنة، مدير نادى صحى، وبصحبتهم رابع فر هارباً أثناء عملية القبض عليهم.

ومن خلال الفحص تبين انهم كانوا يستقلون السيارة رقم أ ق ع 967 ماركة هيونداى النترا "مستأجرة من معرض سيارات فى أكتوبر، وعثر بداخلها على كمية من الحشيش المخدر تزن 2.250 كيلو، ومبلغ 90 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وان المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم وبيع المخدرات، واضافوا أن المتهم الهارب "محمد ع" وشهرته "ريعو" وجارى ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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