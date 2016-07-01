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«تنشيط السياحة» تعلن الطوارئ بالمطار تزامنًا مع عودة المعتمرين

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«تنشيط السياحة» تعلن الطوارئ بالمطار تزامنًا مع عودة المعتمرين «تنشيط السياحة» تعلن الطوارئ بالمطار تزامنًا مع عودة المعتمرين

أرشيفية

أعلنت هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ لموظفيها استعدادًا لعودة المعتمرين من مكة والمدينة المنورة، وذلك لتقديم التسهيلات والمساعدة لهم، وحل أي مشاكل قد يتعرضون لها، خصوصًا وأن عدد المعتمريين هذا العام زاد عن العام الماضي.

وصرحت نسرين عثمانلي، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، أنه تم عمل خطة طوارئ وتوزيعها علي العاملين بالمكتب، بالإضافة للجهات المشاركة في عودة المعتمرين، وأن الخطة تشمل أيضًا أيام العيد.

وقالت “عثمانلي”، إنه سوف يكون هناك متابعة مستمرة لجداول وصول الطائرات من جدة والمدينة المنورة للمراقبة والمتابعة، وتذليل أي عقبات بالنسبة للمعتمرين، وخصوصًا لكبار السن، وسوف نقوم ايضًا بمتابعة وصول الحقائب على مختلف شركات الطيران.

 

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