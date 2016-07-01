وفد من «الفيفا» يصل إلى غزة للاطلاع على أوضاع الحركة الرياضية

وصل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون “إيرز” الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، للاطلاع على أوضاع الحركة الرياضية في غزة.

> ويضم وفد “الفيفا” -الذي يرأسه الجنوب أفريقي طوكيو سكسويل رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الرياضة الفلسطينية- أعضاء من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الضفة الغربية.

وتستغرق زيارة الوفد بضع ساعات يتفقد خلالها المباني الرياضية التي تعرضت للدمار من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على القطاع، كما يتفقد مقر اتحاد الكرة المدمر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ثم يتوجه إلى مخيم النصيرات وسط القطاع لافتتاح الملعب المعشب والممول ضمن منحة “الفيفا” الأخيرة.

ويختتم الوفد زيارته لغزة بعقد لقاء مع اتحاد الكرة في رفح جنوب قطاع غزة وتفقد ملعب رفح البلدي والمدرج الذي تعرض للقصف الإسرائيلي.

وكان وفد “الفيفا” وصل أمس إلى فلسطين للنظر في الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة والمنشآت الرياضية والرياضيين الفلسطينيين.