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السعودية والإمارات تدينان التفجير الإرهابى فى منطقة العكر بالبحرين

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السعودية والإمارات تدينان التفجير الإرهابى فى منطقة العكر بالبحرين السعودية والإمارات تدينان التفجير الإرهابى فى منطقة العكر بالبحرين
أدانت العديد من الدول العربية، التفجير الإرهابى الذى وقع مساء أمس الخميس، في منطقة العكر الشرقى بمملكة البحرين وأدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أطفال.

فقد أعربت المملكة العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذى وقع فى منطقة العكر الشرقى.

وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية التأكيد على وقوف السعودية ومؤازرتها لمملكة البحرين.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لمملكة البحرين ضد الاعتداءات الإرهابية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، إن دولة الإمارات تستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة الإرهابية الآثمة التي تستهدف ترويع الآمنين بما يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وتشجب فى الوقت ذاته كل محاولات تبرير الإرهاب والتحريض عليه.

وأكد بن زايد تضامن دولة الإمارات الكامل ودعمها القوى لمملكة البحرين الشقيقة فى مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية الخطيرة التى تستهدف أمن المملكة واستقرارها والنيل من وحدة نسيجها الوطنى، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود وتكثيفها على الصعد كافة لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتى عن تعازى دولة الإمارات الحارة لقيادة وحكومة وشعب مملكة البحرين ولعائلة الضحية وتمنياتها للأطفال المصابين بالشفاء العاجل.

وكان مدير عام مديرية شرطة المنامة صرح أمس بوقوع عمل إرهابى، أودى بحياة مواطنة وإصابة 3 أطفال كانوا برفقتها في السيارة إثر تعرضهم أثناء مرورهم لشظايا تفجير إرهابي وقع فى العكر الشرقى.

وأعرب مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة عن عزائه ومواساته لأسرة المتوفية جراء الحادث الإرهابى، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن يد العدالة ستطال المتسببين فى هذا العمل الإجرامى الآثم.

وأشار المسؤول البحرينى إلى أن فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وجميع الفرق الأمنية المعنية، انتقلت للموقع فور تلقى غرفة العمليات الرئيسية بلاغًا بالعمل الإرهابى، حيث تم مباشرة أعمال البحث والتحرى لكشف ملابسات التفجير الإرهابى وتحديد هوية المتورطين فى ارتكابه والقبض عليهم، منوهًا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.


>أخبار البحرين.. مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال فى انفجار "إرهابى"
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