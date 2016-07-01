زوارق الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الزوارق الإسرائيلية، أطلقت نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين داخل المنطقة المسموح الصيد بها وهى ستة أميال بحرية قبالة سواحل مدينة غزة ومنطقة وسط القطاع مما أجبر الصيادين على الرجوع إلى الشاطيء، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتحدد اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 المسافة المسموح فيها بالصيد قبالة سواحل القطاع الممتدة على البحر المتوسط بواقع 20 ميلا بحريا (حوالى 37 كم)، غير أن سلطات الاحتلال قلصت هذه المسافة إلى أن وصلت إلى ستة أميال.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن فى قطاع غزة حوالى 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب ويعتاش من هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطينى .