استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

استشهدت فتاة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بدعوى محاولة تنفيذها عملية طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الفتاة الفلسطينية وصلت إلى أحد الحواجز العسكرية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، واستلت سكينا وحاولت طعن أحد الجنود الذي رد زميله بإطلاق النار عليها مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهادها.

وأكدت مصادر فلسطينية نبأ استشهاد الفتاة التي أطلق عليها الاحتلال الرصاص صباح اليوم على مقربة من الحرم الإبراهيمي في المنطقة المصنفة (H2) في مدينة الخليل.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه تم وضع الشهيدة مجهولة الهوية في كيس بلاستيكي، ونقلها بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى جهة غير معلومة، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب من المكان الذي تم إعدام الفتاة فيه.