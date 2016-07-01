رئيس كهرباء البحيرة: دخول ماكينتين جديدتين لمحطة "سيوة" بتكلفة 50 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، والعضو المنتدب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على تدبير تمويل مشترك بين المحافظة وشركة الكهرباء لدعم محطة توليد كهرباء سيوة، بعدد 2 (ماكينة) وحدة توليد كهرباء بقدرة 10.5 ميجاوات بتكلفة 50 مليون جنيه، لمجابهة أحمال الصيف القادم والمشروعات الاستثمارية الواعدة بواحة سيوة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة والعضو المنتدب بالدور الرائع، الذى يقوم به اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تذليل كل العقبات التى تواجه الشركة، وكذا سرعة استجابته لمطالب المواطنين، والتى تأتى دائما فى مقدمة أولوياته، ما ساهم كثيرا فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، والعضو المنتدب، أنه تم دخول الوحدتين الجديدتين الخدمة اليوم، لافتا إلى أن محطة كهرباء سيوة ساهمت وبشكل كبير فى تغطية كل احتياجات أهالى "سيوة" من الطاقة الكهربائية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إنشاء العديد من المشروعات الكبرى، فضلاً عن توفير فرص عمل لتشغيل الأيدى العاملة بها مع توفير مصدر دخل للعديد من الأسر، والنهوض بالواحة سياحيًا وتنمويًا.

وأكد رئيس شركة كهرباء البحيرة والعضو المنتدب، أن الشركة تقوم الآن بخدمة أكثر من 2 مليون و700 ألف مشترك بنطاق 4 محافظات، وهى البحيرة ومطروح والمنوفية والإسكندرية، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى من الشركة هو تطبيق رسالة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير الكهرباء، التى تتطلبها التنمية الشاملة للدولة من مصادرها التقليدية وغير التقليدية على أسس اقتصادية، وفقًا للمعايير العالمية، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.