وزير الإسكان : تنفيذ 14 مركز شباب وملاعب مفتوحة بقيمة 211 مليون جنيه

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، بأنه يجرى تنفيذ عدد من الملاعب ومراكز الشباب بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب، وتوفير البيئة الحضارية الملائمة لهم، والتى تلبي تطلعاتهم ورغباتهم، خاصة أن 2016 هو عام الشباب.

وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه يجرى تنفيذ 9 ملاعب ثلاثية وخماسية ومفتوحة، بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه، بمدن السادات، والعبور، وبني سويف الجديدة، وطيبة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، كما يجرى تنفيذ 5 مراكز شباب، بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه، بمدن العاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه يجرى طرح تنفيذ 7 ملاعب ثلاثية وخماسية، بقيمة إجمالية حوالى 8 ملايين جنيه، بمدن 15 مايو، و6 أكتوبر، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وتنفيذ مركزي شباب على أعلى مستوى، بقيمة 145 مليون جنيه، بمدينتى قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة.

وأشار “بهجات” إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 ملاعب ثلاثية، وملاعب نجيلة، وملاعب مفتوحة، ونواد اجتماعية، بقيمة إجمالية 14 مليون جنيه، بمدن بدر، وبنى سويف الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة.

وحول تفاصيل بعض هذه المشروعات، قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إنه يجرى تنفيذ مركز شباب بالحى الثالث، بمساحة 12.59 فدان، ويشتمل على صالة متعددة الأغراض، وملعب كرة قدم بمدرج، وملعبين خماسى وثلاثى، وحمام سباحة، وملعب تنس، وناد اجتماعى، ومسجد، بتكلفة حوالي 43 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 17%، كما يجرى تنفيذ ملعب خماسي بالمجاورة 5 بالحى 2، بمساحة 3367 م2، بتكلفة حوالى 1.42 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، ويجرى أيضًا تنفيذ ملعب كرة يد خماسي بالحي الثاني، بمساحة 3367 م2، بتكلفة حوالى 1.43 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

وأضاف المهندس أحمد عرفة، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ ملعب خماسي، بمساحة 4109 م2، بتكلفة 1.7 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 97%، كما تم الفتح الفني لمركز شباب بمركز خدمات المدينة، بمساحة 15 فدانًا، ويخدم المدينة بالكامل، ويقع بالقرب من الـ170 عمارة إسكان اجتماعي، و1250 قطعة إسكان اجتماعي، ويتكون من مبنى متعددة الأغراض، والملعب الرئيىسي، وملاعب خماسية، وتنس، ويد، وحمام الغطس، ومنطقة جلسات وحمام سباحة أطفال، ومسجد.

وفى مدينة طيبة الجديدة، أشار المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى أنه يجرى تنفيذ مركز شباب بمنطقة النوادي الاجتماعية شمال منطقة المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى، بمساحة 13 فدانًا، بتكلفة 46.456 مليون جنيه، ويتكون من ملاعب كرة قدم، وخماسى، وتنس، ومتعدد، وحمامي سباحة، ومبنى مدرجات وخلع ملابس، ومشايات، ومسجد، وقد بلغت نسبة التنفيذ 72%، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر بمشروع إنشاء ملعب خماسي بمنطقة المرحلة الثانية 620 فدانًا للإسكان الاجتماعي، بمساحة 4 آلاف م2، وبتكلفة 2.269 مليون جنيه، ويتكون من ملعب، ومدرجات، وبرجولات خرسانية، ومسطحات خضراء، وغرف تغيير ملابس، وغرف إدارية، ودورات مياه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه فبراير العام المقبل، كما يجرى اعتماد تقرير التربة بمشروع إنشاء ملعب خماسى بمنطقة المرحلة الأولى 480 فدانًا للإسكان الاجتماعي، بمساحة 4 آلاف م2، وبتكلفة 2.269 مليون جنيه، ويتكون من ملعب، ومدرجات، وبرجولات خرسانية، ومسطحات خضراء، وغرف تغيير ملابس، وغرف إدارية، ودورات مياه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه مارس العام المقبل.

وفى مدينة أسيوط الجديدة، أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه يجرى اعتماد تقرير التربة لمشروع مركز شباب مصغر بمركز الخدمات الرئيسى بمنطقة الإسكان الاجتماعي 226 فدانًا “عمارات” جنوب شرق المدينة، بمساحة 10 آلاف م2، ويتكون من مبنى النادي الاجتماعي، وحمام سباحة “كبار وأطفال”، ومبنى تغيير الملابس، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فبراير العام المقبل، كما تم الفتح المالي وجار صدور أمر الإسناد لمشروع ملعب ثلاثى بمنطقة الإسكان الاجتماعى 226 فدانًا “عمارات” جنوب شرق المدينة، بمساحة 1890 م2، مضيفًا أنه يجرى الموافقة على طرح تنفيذ ملعب خماسي بمنطقة الإسكان الاجتماعي 226 فدانًا “عمارات” جنوب شرق المدينة، بمساحة 3728 م2.

وفى مدينة المنيا الجديدة، قال المهندس محمد عبد الحميد القصري، رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه يجرى طرح تنفيذ ملعب بمنطقة “ابني بيتك” الثالثة بجوار 219 عمارة و85 عمارة، كما تم الانتهاء من تنفيذ ملعب بمنطقة 219 عمارة إسكان اجتماعي، ويجرى التنسيق لنقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى تسليم ملعب مفتوح بمركز خدمات منطقة الـ840 فدانًا، وملعب نجيلة صناعي، بمنطقة 77 عمارة إسكان اجتماعي، لمديرية الشباب والرياضة.