«الأوقاف»: إخراج زكاة الفطر نقدًا أنفع للفقراء

أكدت وزارة الأوقاف، أن فقه الواقع يرجح إخراج زكاة الفطر نقدا أنفع للفقراء، نظرا لسعة التصرف في النقد.

وأوضحت الوزارة – في بيان – أمس الخميس، أنه يجوز كذلك إخراج الزكاة حبا أو عينا من الأصناف المنصوص عليها في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فضلا عن جواز إخراج ما يقاس على ذلك من الحبوب والأطعمة إلا أن تطورات الزمن الحالي تعطي الأولوية لإخراجها نقدا.

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة والخطباء المصرح لهم بالخطابة من الوزارة والمفتشين ومديري الإدارات والمديريات الالتزام بما جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية من جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، وبيان أن النقد أولى وأنفع للفقير، ووجهت الوزارة بتعميم هذه الفتوى ووضعها في مكان بارز من المسجد في غير جهة القبلة.

وكانت دار الافتاء، قد أعلنت أن الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد الواحد 8 جنيهات مع جواز زيادتها.