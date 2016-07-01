اخبار اسرائيل .. مسودة تقرير للرباعية تطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات

قالت اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الأوسط فى مسودة تقرير اطلعت عليها رويترز إنه يجب على إسرائيل وقف بناء المستوطنات وإعاقة التنمية الفلسطينية وتخصيص أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها فى المستقبل للاستخدام الإسرائيلى الحصرى.

وجاء فى مسودة تقرير اللجنة التى تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة أن السياسة الإسرائيلية "تقوض على نحو راسخ إمكانية نجاح حل الدولتين."، وأضافت "هذا يطرح تساؤلات مشروعة عن نوايا إسرائيل على المدى الطويل والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب ألا تكون هناك أى دولة فلسطينية على الاطلاق."

وعشية الانتخابات الإسرائيلية التى أجريت فى مارس 2015 قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه لن تقام دولة فلسطينية فى عهده لكنه تراجع بعد أيام عن موقفه وتعهد مجددا بالحل الخاص بإقامة دولتين، وأطلع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية أمس الخميس على تقرير الرباعية وقال للصحفيين إنه تم تقديمه لأعضاء اللجنة للموافقة النهائية عليه ومن المرجح نشره اليوم الجمعة.

>