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أخبار البحرين.. مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال فى انفجار "إرهابى"

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أخبار البحرين.. مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال فى انفجار "إرهابى" أخبار البحرين.. مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال فى انفجار "إرهابى"
قتلت امرأة وجرح ثلاثة أطفال فى انفجار "إرهابى" فى قرية شيعية فى البحرين البلد الخليجى الصغير الذى تهزه اضطرابات متقطعة منذ 2011، كما أعلنت الشرطة البحرينية الجمعة.

وقالت الشرطة فى بيان نشرته وكالة انباء البحرين، أن "عملا إرهابيا مساء أمس الخميس اودى بحياة مواطنة و(ادى الى) اصابة ثلاثة أطفال كانوا برفقتها فى السيارة إثر تعرضهم أثناء مرورهم لشظايا تفجير إرهابى وقع فى العكر الشرقي".

كما اعلنت فتح تحقيق فى التفجير "لتحديد هوية المتورطين فى ارتكابه والقبض عليهم"، مؤكدة ان "يد العدالة ستطال المتسببين فى هذا العمل الإجرامى الآثم".

ويأتى ذلك فى اجواء من التوتر الشديد فى البحرين حيث عززت السلطات حملتها ضد مرتكبى اعمال العنف التى تنسبها باستمرار الى "ارهابيين" مدعومين من ايران.

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