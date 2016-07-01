"الكهرباء" تضاعف الغرامات لسارقى التيار لإلزامهم بتركيب العدادات الكودية

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم مضاعفة غرامة سرقة التيار من خلال التنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء، مشيرًا إلى أن من يتم تحرير محضر له مرتين متتالين ولم يستجب لتركيب العداد الكودى سيتم محاسبته بالتكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس حاليا إصدار قرار خلال الأيام القليلة المقبلة بإلغاء نظام الممارسات تماماً بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن المواطن يعتمد على سداد مبلغ يتراوح ما بين 400 إلى 600 جنيه كل 6 أشهر بدلاً من محاسبته على الاستهلاك الفعلى.

وأضاف أنه سيتم مضاعفة غرامة سرقة التيار من خلال التنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء، مشيرا إلى أن من يتم تحرير محضر له مرتين متتالين ولم يستجب لتركيب العداد الكودى سيتم محاسبته بالتكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة.

وقال المصدر، إن المستهلك الذى يتم تحرير محضر ضده بسرقة التيار 3 مرات يتم تحويل المحضر للنيابة ومعاقبته بالسجن لتطبيق القانون والحد من سرقات التيار الكهرباء بالمناطق المخالفة.

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