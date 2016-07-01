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6 أطعمة تزيد القلق.. "الكاتشب" والبطاطس المقلية والبسكويت

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6 أطعمة تزيد القلق.. "الكاتشب" والبطاطس المقلية والبسكويت 6 أطعمة تزيد القلق.. "الكاتشب" والبطاطس المقلية والبسكويت
كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن أن هناك بعض الأطعمة التى تؤثر على الحالة النفسية والعواطف، على الرغم من أنها لا تسبب القلق بطريقة مباشرة إلا أنها تؤدى إلى تفاقم الحالة النفسية والقلق، عندما يفتقر الدماغ إلى ما يكفى من السيروتونين للحد من هرمون التوتر فيحدث القلق.

وذكر التقرير بعض الأطعمة التى تؤدى إلى تفاقم الشعور بالقلق والتوتر ويكون أكثر سوءًا، وتتضمن الآتى:
>1- الكحول: هو مادة الاكتئاب التى تؤثر على الجهاز العصبى، حيث تعمل على تهدئة مؤقتة ثم تساعد على زيادة الأمر أكثر سوءًا.
>2- الكاتشاب: (صلصة الطماطم)، يحتوى على فركتوز الذرة ويمكن أن يزيد من مستويات السكر فى الدم.
>3- معظم المنتجات المصنوعة من الكربوهيدرات المكررة
>4- البسكويت والبطاطس المقلية: كل منها تحتوى على مكونات تزيد الاكتئاب والقلق وتجعله أكثر سوءًا.
>5- المشروبات الغازية: المشروبات الغازية لا تعطى طاقة، وجميعها تحتوى على الكافيين والمحليات الاصطناعية التى تسبب السمنة وارتفاع فى نسبة السكر بالدم.
>6- القهوة: من المعروف أن الكافيين يعزز مستويات الكورتيزول، ما يزيد من القلق ويجعله أكثر سوءًا.


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