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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، ويستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون لطيفا ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على معظم الأنحاء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فسيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر فسيكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين المتوسط و الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى


>القاهرة 24 34
>الإسكندرية 25 30
>مطروح 22 29
>بورسعيد 25 30
>دمياط 25 31
>بلطيم 24 31
>الإسماعيلية 24 34
>السويس 25 35
>العريش 21 32
>نخل 19 34
>طابا 20 35
>الطور 25 34
>مرسى علم 30 38
>الغردقة 28 38
>شرم الشيخ 29 37
>رفح 20 31
>كاترين 18 32
>سيوة 26 36
>المنيا 23 36
>الفيوم 23 35
>رأس سدر 25 34
>أبوسمبل 28 41
>وسط الدلتا 25 35
>أسيوط 23 37
>سوهاج 23 38
>الأقصر 26 40
>أسوان 28 40
>شلاتين 26 37
>حلايب 27 35
>الوادى الجديد 27 39
>قنا 28 39
>نويبع 28 37
>السلوم 22 33

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>الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالا حار جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
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