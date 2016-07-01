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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-7-2016 في الاسواق والمحلات

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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-7-2016 في الاسواق والمحلات سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-7-2016 في الاسواق والمحلات

الذهب في اليوم الجمعة 1-7-2016 ، نتابع معكم اليوم في موقعنا “الواقع اون لاين” جديد اسعار الذهب اليوم امام الجنية المصري في الاسواق والمحلات وذلك بالمصنعية في المحلات والاسواق حيث اكد اليوم نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة، في بيان رسمي على ان الذهب كانت قد شهدت انخفاضا بقيمة ثلاثة جنيهات وذلك خلال التعاملات فى السوق المحلى المصرى امس الخميس، حيث اكد إلى أن سعر الأوقية العالمية انخفض بقيمة دولار واحد حيث سجلت 1317 دولارا بعد أن سجلت أمس 1318 دولارا.

وأوضح سكرتير شعبة المعادن الثمينة، فى تصريحات  أن الأسعار بالسوق المحلى سجلت 398 جنيها لعيار 21، فيما سجل عيار 18 “340 جنيها”، وبلغ سعر عيار 24 “455 جنيها”، فى الوقت الذى بلغ فيه سعر الجنيه الذهب 3184 جنيها.

حيث انة تأتي هذه الأسعار بعد ارتفاع كبير فى سعر المعدن الأصفر فى مصر نتيجة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ووصل سعر الجرام فى السوق المحلى لـ410 جنيهات.

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