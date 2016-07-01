الفسيخ خطر على مرضى الكلى والكبد.. بلاش منه فى العيد

تحتفل بعض الأسر بعيد الفطر المبارك بوجبة مكونة من الفسيخ والرنجة والسردين، وهو ما يجعلهم عرضه للكثير من الأمراض خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزامنها.

ويقول الدكتور محمد سيد مرزوق، أستاذ أمراض الأسماك كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة: "السمك فى حد ذاته ليس ضارًا فى أوقات الحرارة المرتفعة من العام، ولكن طرق حفظه الخاطئة هى التى تساعد على تلفه وهو ما يجعله يسبب التسمم لمن يتناوله، أما بالنسبة للأسماك المملحة كالسردين والرنجة والفسيخ، فتسبب خطرًا كبيرًا خاصة لمرضى الكلى والكبد وضغط الدم".

>ويتابع: "مع ارتفاع درجة الحرارة يقبل الفرد بوجه عام على تناول المياه الكثيرة لتعويض ما يفقده من سوائل بسبب التعرق الشديد الذى يحدث له بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومع تناول الأسماك المملحة يزداد إقباله على تناول المياه بصورة أكثر، وهو ما ينتج عنه العديد من المشكلات، حيث تتراكم الأملاح الزائدة على الكلى وهو ما يسبب قصورًا فى مهام الكلى، لهذا يجب أن نؤكد جميعًا على عدم تناول مرضى الكلى والكبد لأى نوع من أنواع الأسماك المملحة".

>وينصح الدكتور "محمد" المواطنين المصريين بتناول الخضراوات الورقية والبصل مع الفسيخ والرنجة والسردين وعند تناولهم بكميات كثيرة لترك مساحة لتناول المياه وتكون بقدر مناسب.

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