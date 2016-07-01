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سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات اليوم الجمعة 1-7-2016 و إستقرار سعر العملة الخضراء

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سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات اليوم الجمعة 1-7-2016 و إستقرار سعر العملة الخضراء سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات اليوم الجمعة 1-7-2016 و إستقرار سعر العملة الخضراء

في السوق السوداء في تعاملات اليوم الجمعة 1-7-2016 ،  نتابع معكم اليوم في موقعنا  جديد العملات العربية والاجنبية في الاسواق حيث نقدم لكم سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك حيث انة قد سجل اليوم سعر الدولار فى السوق السوداء خلال تعاملات  ارتفاعا وذلك بقيمة وصلت الي 3 قروش، بالغا 11 جنيه للشراء، و11.08 جنيه للبيع، حيث انه يأتي هذا السعر وذلك بعد حالة من عدم الاستقرار التي شهدها الدولار فى السوق الموازية بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصعد وتهبط العملة الأمريكية بشكل يومى بين 3- 10 قروش زيادة أو نقصان، منذ تعاملات يوم الأحد الماضى.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا بتعديل بعض القرارات الخاصة بسوق الصرافة وتشديد العقوبات على السوق الموازية، لم تؤد إلى تغير ملموس فى الدولار بالسوق السوداء، حيث لا تزال الاسعار فى تذبذب مستمر ارتفاعا وانخفاضا بفعل العرض والطلب.

ومن جانبهم أرجع بعض المستوردين المتعاملين بالسوق السوداء أسباب هذا التذبذب واستمرار سعر الدولار فوق حاجز الـ11 لمدة تزيد عن 10 أيام حتى الآن، إلى زيادة الحاجة للعملة الصعبة لتوفير احتياجات الاستيراد، وكذلك الاضطراب الذى ضرب سوق العملة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وحدوث تراجع لـ”اليورو” خلال الأيام القليلة الماضية.

اما على مستوى السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، حيث انة قد سجل فى التعاملات البنكية اليوم، استقرار وثباتا، وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزى، بالغا، 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

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