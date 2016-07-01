إخلاء سبيل غارمة بعد سداد ديونها بالغربية

سددت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح، ديون ربة منزل مقيمة بمنطقة السكة الوسطى ثالث المحلة محكوم عليها بالسجن سنتين و7شهور فى قضية تبديد لفشلها فى سداد ألف جنيه قيمة إيصالات أمانة نظير تجهيز شقتها لتتزوج .

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية واخطار اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن رقم 1780 بتاريخ 10/4/2015 لوضع آليات لمعالجة مشكلة تكدس السجون ومن بينها تفعيل القرار بالقانون رقم 49 لسنة 2014 بإستبدال عقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بأعمال المصاريف ودراسة حالات الغارمين والعمل على مساعدتهم فى سداد ديونهم وكذا تفعيل ألية التصالح بالقضايا وفقا للقانون .

ووجه اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية بفحص حالات الغارمين والغارمات بالمديرية، وتم إجراء التحريات أميرة المحمدى المصلحى 27سنه ربه منزل - مقيمه بمنطقة السكة الوسطى – ثالث المحلة محكوم عليها فى القضية 8107 جنح القسم لسنة 2015 وقضايا أخرى ( تبديد ) حبس سنتين وسبع شهور وتبين انها قامت بالتوقيع على إيصالات أمانة نظير تجهيز شقتها لزواجها وتم التنسيق مع مأمور قسم ثالث المحلة والعميد خالد إدريس رئيس قسم حقوق الإنسان بالمديرية لتسديد مبلغ 1000 جنيه المبلغ المستحق لدى المذكورة، وتم سداد المبلغ عن المسجونه وورد كتاب نيابة القسم يتضمن وقف تنفيذ العقوبة فى القضية المشار إليها وتم إخلاء سبيلها.

واستقبلها مدير أمن الغربية بمكتبه وقدمت الشكر لوزارة الداخلية ولمديرية الأمن لسداد ديونها وإخلاء سبيلها.

ضباط وأفراد مديرية أمن الغربية يتبرعون بـ4 آلاف جنيه لسداد ديون غارمة بطنطا

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