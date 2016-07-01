سقوط عاطلين بحوزتهما مخدرات وضبط 1995 مخالفة مرورية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من القبض على عاطلين، بحوزتهما كميات من البانجو والحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث قسم أول بالقبض على المتهم "محمد. س. م" 20 سنة عاطل مقيم شارع الحرية ــ دائرة القسم، وبحوزته ( 6 ) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالى ( 15 جرام )، ومبلغ مالى قدره 650 جنيه، و ( 2 ) هاتف محمول، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيله البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير من ضبط المتهم "محمد .ع .ع" 53 سنة عاطل مقيم منشية السلام ـــ دائرة المركز مسجل شقى خطر فئة ج "سرقات عامة"، وبحوزته (40 ) قرص مخدر، ولفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 250 جرام )، ومبلغ مالى قدره 640 جنيه، وهاتف محمول، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيله البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذاً لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى لشوارع المحافظة.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير وضبط 1995 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت608 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و199 مخالفة إزالة ملصقات، و212 مخالفة انتظار خاطئ، و حجز7 سيارات، و295 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و133 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و111 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و149 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و158 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 123 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتحرير13 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية، و16 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و135مخالفة عدم ارتداء خوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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