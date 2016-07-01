أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة المنيا تبدأ التحقيق فى واقعة كوم اللوفى بسمالوط غدًا

Google+ Print
نيابة المنيا تبدأ التحقيق فى واقعة كوم اللوفى بسمالوط غدًا نيابة المنيا تبدأ التحقيق فى واقعة كوم اللوفى بسمالوط غدًا
تبدأ غدا نيابة المنيا الكلية التحقيق فى واقعة أحداث قرية كوم اللوفى بسمالوط، التى شهدت أحداث عنف بسبب شائعة تحويل منزل لكنيسة أسفر عن حرق 4 منازل.

وأحالت مديرية أمن المنيا المتهمين للنيابة لبدء التحقيقات، وكانت النيابة قد قامت بمعاينة مكان الحادث واستمعت لأقوال بعض الأهالى حول الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 26 مشتبها فى تورطهم فى الأحداث، وحررت بالواقعة المحضر اللازم.

من ناحية أخرى يخيم الهدوء على القرية ويقوم فريق البحث المشكل برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة للتعرف على المتهمين وإلقاء القبض عليهم.

كانت قرية كوم اللوفى بسمالوط شهدت أحداث عنف بسبب شائعة تحويل منزل لكنيسة وتجمهر 300 شخص من الأهالى أمام المنزل وقام البعض بإحراقه وامتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة خاصين بأشقاء صاحب العقار الذى أشيع تحويله لكنيسة.


>ارتفاع أعداد المقبوض عليهم فى أحداث "كوم اللوفى" بالمنيا إلى 26 متهمًا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365