نيابة المنيا تبدأ التحقيق فى واقعة كوم اللوفى بسمالوط غدًا

تبدأ غدا نيابة المنيا الكلية التحقيق فى واقعة أحداث قرية كوم اللوفى بسمالوط، التى شهدت أحداث عنف بسبب شائعة تحويل منزل لكنيسة أسفر عن حرق 4 منازل.

وأحالت مديرية أمن المنيا المتهمين للنيابة لبدء التحقيقات، وكانت النيابة قد قامت بمعاينة مكان الحادث واستمعت لأقوال بعض الأهالى حول الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 26 مشتبها فى تورطهم فى الأحداث، وحررت بالواقعة المحضر اللازم.

من ناحية أخرى يخيم الهدوء على القرية ويقوم فريق البحث المشكل برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة للتعرف على المتهمين وإلقاء القبض عليهم.

كانت قرية كوم اللوفى بسمالوط شهدت أحداث عنف بسبب شائعة تحويل منزل لكنيسة وتجمهر 300 شخص من الأهالى أمام المنزل وقام البعض بإحراقه وامتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة خاصين بأشقاء صاحب العقار الذى أشيع تحويله لكنيسة.

ارتفاع أعداد المقبوض عليهم فى أحداث "كوم اللوفى" بالمنيا إلى 26 متهمًا

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