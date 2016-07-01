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3 نصائح للوقاية من أمراض القلب.. الرياضة وتجنب التدخين

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3 نصائح للوقاية من أمراض القلب.. الرياضة وتجنب التدخين 3 نصائح للوقاية من أمراض القلب.. الرياضة وتجنب التدخين
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" العديد من النصائح التى يمكن اتباعها لرعاية القلب ومنع عوامل الخطر.

وأكد التقرير أنه من الممكن منع أمراض القلب من خلال التركيز على الحياة الأساسية مثل الأكل وممارسة الرياضة وتتضمن هذه النصائح الآتى:

1- ابتعد عن التدخين: السبب الرئيسى الذى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجى للقلب أو نوبة قلبية، وكل سيجارة يتم تدخينها تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

2- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تمنع أمراض القلب: ممارسة الرياضة بشكل منتظم تجعل عضلة القلب أقوى، كما أنها تحسن الدورة الدموية عن طريق منع تكون جلطات الدم والتى هى السبب الجذرى للأزمة القلبية والسكتة الدماغية.

3- كن نشيطًا: إذا كان عملك يجبرك على الجلوس لفترة طويلة طوال اليوم، فأنت فى دائرة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا يجب التحرك كل 25 دقيقة للبقاء نشيطًا، والوقوف لبعض الوقت فذلك يضمن صحة القلب، لأن الجلوس لفترات طويلة يجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

لحواء جمدى قلبك.. 4 نصائح لحمايتك من أمراض القلب
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