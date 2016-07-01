بالصور.. الإستعداد لأكبر افطار جماعى بكفر الشيخ على ضفاف النيل وأدفينا بمطوبس

بدأ فريق "روح المبادرة" بمطوبس فى الإعداد، لأكبر افطار جماعى تشهده محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة،ومن المتوقع حضور أكثر من 2500 مشارك على ضفاف نهر النيل بمطوبس وقناطر أدفينا، وتم تخصيص أماكن للعائلات، والسيدات، فى ظل تأمين من قيادات الداخلية بكفر الشيخ ومطوبس، ومتابعة من اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، وستجرى اللجنة المنظمة مسابقات دينية، وستوزع الجوائز على الفائزيبن، وعلى عدد من الأيتام.

قال حاتم محمد فليفل " منسق عام فريق روح المبادرة،ومنسق تنفيذى للجان المشاركة فى الإفطار الجماعى، خلال تصريحات صحفيه، صباح اليوم الجمعة، إنه طرح فكرة الدعوة لإفطار جماعى ،لخلق حالة من الود والمحبة، والإحساس بالترابط بين أهالى مطوبس، وليتواجد الجميع فى جو أسرى عائلى يجمع الجميع لا يميز بين أحد، ورسم صورة ايجابية مشرقة عن مطوبس وشبابها وأهلها،و نسلط الضوء على مدينة مطوبس واطلالتها الساحرة على النيل وقناطر ادفينا .

وأضاف فليفل، إن الفكرة لاقت استحسان شباب وقيادات مطوبس، وتم اختيار كوبرى قناطر ادفينا، وضفاف نهر النيل،لتنفيذ الفاعلية عليه لموقعه الرائع وشبيهه بمائدة كورنيش إسكندرية، مؤكداً إن عدد من موظفى مجلس مدينة مطوبس رحبوا بالفكرة، واستجابوا للمساهمه معنا فى تنظيم الإفطار الجماعى، منهم نسرين النحاس نائب رئيس مجلس المدينة لشؤون الأسرة والسكان، والتى تولت رئاسة لجنة المتطوعات لتنظيم الإفطار الجماعى الأول لأهل مطوبس،و سليم أبو شريف نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة،عضو فريق التنظيم للفاعلية، وتولى دكتور حاتم عمر أبو جندية لجنة الشباب المنظم للفاعلية لخبرته فى ادارة فاعليات كتير تطوعية فى اسكندرية

وأضاف هناك فرق متضامنه معنا فى تنظيم الإفطار الجماعى منها " عصبة الخير "، و"فاعل خير "" و" صحبة الخير " وفريق الوان فوه "، مشيراً إلى أنه يتوقع نجاح أول افطار جماعى من نوعه بمحافظة كفر الشيخ، بفضل شباب مطوبس الذى تطوع، وبدأنا فى العمل كفريق واحد .



>

جانب من الاجتماع للإعداد للإفطار الجماعى على ضفاف نهر النيل وقناطر ادفينا



>

عدد من شباب مطوبس اثناء الإعداد للإفطار الجماعي



>

اسناد المهام لشباب مطوبس لإنجاح أول تجربة بمطوبس



>

الشباب الفيتيات مشاركات فى أول افطار جماعى بمطوبس



>

شباب مطوبس يرحبن بالفكرة

بالصور.. فريق ألوان ينظم حملة صحية لقياس الضغط والسكر بفوه فى كفر الشيخ

>