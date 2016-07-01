أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتهم باغتصاب طفل أوسيم: استدرجته لعقار بحجة اللهو مع الكلاب واعتديت عليه

Google+ Print
المتهم باغتصاب طفل أوسيم: استدرجته لعقار بحجة اللهو مع الكلاب واعتديت عليه المتهم باغتصاب طفل أوسيم: استدرجته لعقار بحجة اللهو مع الكلاب واعتديت عليه
سرد المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل بأوسيم تفاصيل ارتكابه الجريمة، حيث ذكر أن المجنى عليه يقيم بجوار المقهى الذى يعمل به، وأنه يعلم أن الطفل يحب اللعب مع الكلاب والحمام، فاستدرجه إلى عقار مجاور تحت الإنشاء بعدما أوهمه أن بداخله كلب صغير وحمام، وفور استجابة الطفل له والذهاب بصحبته اعتدى عليه جنسيا، ثم تركه وعاد إلى عمله .

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة اوسيم أن الطفل عاد لوالدته وعليه آثار إعياء، واكتشفت عقب ذلك أنه تعرض للاعتداء الجنسيى فأبلغت مركز الشرطة، وأفاد الطفل بأن القهوجى خلع ملابسه واعتدى عليه جنسيا .

أحداث الواقعة كشف عنها بلاغ تلقاه المقدم هشام بهجت رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم من ربة منزل أفادت فيه باعتداء قهوجى على نجلها البالغ من العمر 7 سنوات جنسيا .

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


>مقتل مسنة وفصل رأسها لسرقة قرط ذهبى بكفر الشيخ
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365