المتهم باغتصاب طفل أوسيم: استدرجته لعقار بحجة اللهو مع الكلاب واعتديت عليه

سرد المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل بأوسيم تفاصيل ارتكابه الجريمة، حيث ذكر أن المجنى عليه يقيم بجوار المقهى الذى يعمل به، وأنه يعلم أن الطفل يحب اللعب مع الكلاب والحمام، فاستدرجه إلى عقار مجاور تحت الإنشاء بعدما أوهمه أن بداخله كلب صغير وحمام، وفور استجابة الطفل له والذهاب بصحبته اعتدى عليه جنسيا، ثم تركه وعاد إلى عمله .

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة اوسيم أن الطفل عاد لوالدته وعليه آثار إعياء، واكتشفت عقب ذلك أنه تعرض للاعتداء الجنسيى فأبلغت مركز الشرطة، وأفاد الطفل بأن القهوجى خلع ملابسه واعتدى عليه جنسيا .

أحداث الواقعة كشف عنها بلاغ تلقاه المقدم هشام بهجت رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم من ربة منزل أفادت فيه باعتداء قهوجى على نجلها البالغ من العمر 7 سنوات جنسيا .

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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