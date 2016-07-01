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"التموين": ضبط 2535 جهاز محمول مهرب وغير مطابق للمواصفات بالهرم

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"التموين": ضبط 2535 جهاز محمول مهرب وغير مطابق للمواصفات بالهرم "التموين": ضبط 2535 جهاز محمول مهرب وغير مطابق للمواصفات بالهرم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث برئاسة اللواء حسنى ذكى من ضبط مالك شركة للاستيراد والتصدير بمنطقة الهرم يزاول مهنة بيع الأجهزة المحمولة مجهولة المصدر ، وتمكنت الحملة من ضبط 2535 جهاز محمول مغشوش ومقلد ويحمل علية علامات لشركات عالمية.

كما تم ضبط كميات كبيرة من العبوات الكرتونية الفارغة و"الاستيكارات" المدون عليها العلامات التجارية العاملية ، بهدف الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وقامت الحملة بسحب عينات وإرسالها إلى الجهات المختصة لفحصها وهى إدارة العلامات التجارية ، والهيئة العامة للمواصفات والجودة لفحص الأجهزة ، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

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