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5 أسباب وراء الإصابة بتشنجات الساق أثناء الليل

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5 أسباب وراء الإصابة بتشنجات الساق أثناء الليل 5 أسباب وراء الإصابة بتشنجات الساق أثناء الليل
كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن الأسباب التى تؤدى إلى تشنجات الساق أثناء النوم، وتتضمن الآتى:

1- الجفاف: السبب الأكثر شيوعًا من تشنجات الساق ليلاً هو الجفاف، لأن نقص السوائل فى الجسم يمكن أو يوضع المزيد من الضغوط على العضلات، وهذا يمكن أن يؤدى إلى تشنجات الساقين فى منتصف الليل.

2- قصور الغدة الدرقية: الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية غالبًا ما يواجهون تشنجات الساق أثناء الليل، وهى واحدة من الأسباب الرئيسية لتشنجات العضلات والتعب والضعف بشكل عام.

3- ارتفاع مستوى السكر فى الدم: ارتفاع مستوى السكر فى الساق سبب آخر لتشنجات الساق، والأشخاص الذين يعانون منه قد يواجهون هذه المشكلة، فمن المهم الحفاظ على مستوى السكر فى الدم تحت السيطرة للحفاظ على مشكلة تشنجات الساق.

4- الآثار الجانبية للأدوية: ينتج عنها تشنجات الساق.

5- الإرهاق: الإفراط فى ممارسة الرياضة يمكن أن يسبب التعب فى العضلات، وهذا بدورة يمكن أن يؤدى إلى تشنجات الساق، وفى بعض الأحيان تشنج الساقين أثناء الليل.

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