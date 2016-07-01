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أحدث صيحات التجميل.. قشر الموز يزيل حب الشباب

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أحدث صيحات التجميل.. قشر الموز يزيل حب الشباب أحدث صيحات التجميل.. قشر الموز يزيل حب الشباب
قالت خبيرة تجميل تدعى حبيبة إن قشر الموز يمكن أن يستخدم فى إزالة حب الشباب وهى المشكلة التى تنتشر لدى قطاع عريض من المراهقين فى شتى أنحاء العالم .

ووضعت الخبيرة المدعوة "حبيبة" على صفحتها بموقع "إنستجرام" يظهر كيفية التخلص من حبوب الشباب التى تظهر فى بقاع مختلفة من الوجه وتترك آثارًا وندبات تدفع البعض أحيانًا لإجراء عمليات تجميل.

وقالت خبيرة التجميل وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن المطلوب ليس أكثر من ثمار الموز التى تقشر ثم يؤخذ هذه القشور ليتم تمرير أليافها الداخلية على المناطق المصابة بحب الشباب.
>وذكرت أنها استخدمت قشور الموز شخصيًا فى القضاء على حب الشباب لديها مؤكدة أنها استطاعت الوصول إلى نتائج ممتازة بعد استخدامها تلك الطريقة لمرة واحدة يوميا.

ويبدو أن تلك الطريقة تستمد زخمها من قدرة قشور الموز على مواجهة الالتهابات بشكل عام.

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