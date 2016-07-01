ننشر مواقع 56 ساحة صلاة لعيد الفطر بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الأوقاف بالوادى الجديد عن تحديد 56 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك فى الخلاء فى جميع مراكز وقرى الوادى الجديد، كما تم تحديد أسماء الأئمة الذين سيقومون بأداء الصلاة وإلقاء خطبة العيد فى ساحات الخلاء، مؤكدة أنها استعدت تماماً لتجهيزها للصلاة.

وقال الشيخ صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، أن هناك 13 ساحة خلاء لصلاة العيد بمركز الخارجة وهم: مسجد سيد الشهداء بحى الزهور ومسجد السبط ومسجد البرى وعبد المنعم رياض والأمل وسوق الجنة بالسبط البحرى وعباد الرحمن بالسبط الشرقى والأنصار وعمار بن ياسر بحى 25 يناير وساحة مطار الخارجة وقرية الثورة وقرية ناصر.

وأضاف فودة أنه تم تحديد 5 ساحات لصلاة عيد الفطر المبارك فى مركز الفرافرة، وهى ساحة مسجد اللواء بمدينة الفرافرة وساحة مسجد ناصر بمدينة الفرافرة وساحة مسجد القرية الجديدة باللواء صبيح وساحة مسجد عبد الحميد بالنهضة وساحة مسجد عائشة عبد الرحمن بالنهضة، كما تم تحديد 6 ساحات لصلاة العيد بمركز باريس وهى ساحات مركز الشباب بمركز باريس والسنترال بمدينة باريس مسجد الصحابة بمدينة باريس مسجد قرية جورمشين ومسجد عدن الكبير وساحة مركز شباب المكس القبلى.

وأوضح فودة أنه تم تخصيص 18 ساحة للصلاة بمركز الداخلة وهى نادى الداخلة الرياضى وساحة مستشفى الداخلة العام وساحة رياض وساحة حى الزهور وساحة مدرسة الإعدادية بالعوينة والمدرسة الابتدائية بالقصر وساحة المسجد الكبير بالقصر ومسجد صابر بموط والإعدادية بالهنداو والملعب الثلاثى بالراشدة والأمل الإعدادية بالراشدة والمدرسة الابتدائية باسمنت وساحة بدخلو والأمل الإعدادية بالراشدة والمدرسة الابتدائية بالقصر وساحة المسجد الكبير بالقصر وساحة الجيزة بعزب القصر والمدرسة الإعدادية بغرب الموهوب وساحة الآمال بغرب الموهوب وساحة بئر 10 بغرب الموهوب وأرض المعسكر بغرب الموهوب والجهاد بغرب الموهوب ومركز شباب الجديدة والمدرسة الإعدادية بالموشية ومركز شباب عين القبا بالجديدة والمعهد الدينى بالقلمون ومدرسة عزب الموشية بالموشية وجمعية تنمية المجتمع، وفى مركز بلاط تم تحديد 4 ساحات هى ساحة المنتزه ببلاط وساحة البشندى وساحة تنيدة وساحة الشوش.

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