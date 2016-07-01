صراع الصفقات – ليكيب: بن عرفة يستعد للانضمام لباريس سان جيرمان

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة اقتراب حاتم بن عرفة بشدة من الانضمام إلى باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وشارك بن عرفة خلال الموسم المنصرم في 37 مباراة مع نيس الفرنسي بكل المسابقات، سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 6 أهداف.

وحسب ما ورد بصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان يستعد لضم بن عرفة بعقد يمتد لثلاثة أعوام، مجانا بعد انتهاء عقده مع نيس.

وكانت عدد من التقارير قد أشارت إلى أن اللاعب توقع قدوم عرضا من باريس سان جيرمان، لكن لم يكن هناك أي شيء رسمي حتى مساء الأربعاء.

وترغب عدة أندية في الحصول على خدمات بن عرفة مثل إشبيلية وليون، لكن أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان الجديد يرغب في الحصول على خدمات اللاعب بشدة.