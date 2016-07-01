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إنفوجرافيك في الجول – إبراهيموفيتش.. الملك الذي رحل كأسطورة من سان جيرمان

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إنفوجرافيك في الجول – إبراهيموفيتش.. الملك الذي رحل كأسطورة من سان جيرمان إنفوجرافيك في الجول – إبراهيموفيتش.. الملك الذي رحل كأسطورة من سان جيرمان

يقدم FilGoal.com إنفوجرافيك بكل ما قدمه الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان.

وقبل الرحلة الجديدة التي أعلن زلاتان إبراهيموفيتش انطلاقها مع مانشستر يونايتد. (طالع التفاصيل)، لنخوض في رحلته التي كانت في فرنسا.

رحلة الملك إبرا بدأت في فرنسا عام 2012 مع باريس سان جيرمان قبل أن يعلن رسميا نهايته مع نهاية الموسم في الدوري الفرنسي. 4 سنوات بالتمام والكمال بين زلاتان وسان جيرمان.

وكعادة إبراهيموفيتش جاء إعلان رحيله مختلفا عن الجميع قائلا: "جئت ملكا وسأرحل أسطورة". وبالفعل فما فعله إبرا مع سان جيرمان سيبقى في الذاكرة للأبد.

فهو الهداف التاريخي للنادي الفرنسي وصاحب الأرقام القياسية التي لا تنتهي أبدا. (طالع أيضا - كيف جاء إبراهيموفيتش ملكا ورحل أسطورة عن باريس سان جيرمان)

تسجيل وصناعة وتتويج. هذا ما يستعرضه FilGoal.com في إنفوجرافيك الملك زلاتان إبراهيموفيتش.

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