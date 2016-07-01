' أغلى عقد في تاريخ كرة القدم ' .. نيمار يعلن تجديد عقده مع برشلونة

(إفي): أعلن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يوم الخميس أنه جدد تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني بعقد، وفقا لتصريحات محامي اللاعب، سيكون الأغلى "في تاريخ كرة القدم".

وكتب نيمار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد للغاية بمواصلة هذا الحلم! فليحيا البرسا! فلتحيا كتالونيا!".

وكان محامي اللاعب، ماركوس موتا، قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا عن نفس الأمر ووصف العقد بأنه "الأغلى في تاريخ كرة القدم".

ولم يعلن اللاعب أو المحامي عن مدة العقد أو التفاصيل المادية الخاصة به.

وكان نيمار صاحب الـ24 عاما قد انضم لصفوف البلاوجرانا في عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وشهدت عملية التجديد حالة من الشد والجذب امتدت لعدة أشهر ليكتنف الغموض مصير اللاعب في الوقت الذي تكهنت فيه وسائل الإعلام بوجود العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم السيليساو.

وكان رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، كان قد أعلن الخميس عن تمديد عقد نيمار لخمسة مواسم أخرى خلال الأيام القادمة.