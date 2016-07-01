أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' أغلى عقد في تاريخ كرة القدم ' .. نيمار يعلن تجديد عقده مع برشلونة

Google+ Print
' أغلى عقد في تاريخ كرة القدم ' .. نيمار يعلن تجديد عقده مع برشلونة ' أغلى عقد في تاريخ كرة القدم ' .. نيمار يعلن تجديد عقده مع برشلونة

(إفي): أعلن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يوم الخميس أنه جدد تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني بعقد، وفقا لتصريحات محامي اللاعب، سيكون الأغلى "في تاريخ كرة القدم".

وكتب نيمار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد للغاية بمواصلة هذا الحلم! فليحيا البرسا! فلتحيا كتالونيا!".

وكان محامي اللاعب، ماركوس موتا، قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا عن نفس الأمر ووصف العقد بأنه "الأغلى في تاريخ كرة القدم".

ولم يعلن اللاعب أو المحامي عن مدة العقد أو التفاصيل المادية الخاصة به.

وكان نيمار صاحب الـ24 عاما قد انضم لصفوف البلاوجرانا في عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وشهدت عملية التجديد حالة من الشد والجذب امتدت لعدة أشهر ليكتنف الغموض مصير اللاعب في الوقت الذي تكهنت فيه وسائل الإعلام بوجود العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم السيليساو.

وكان رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، كان قد أعلن الخميس عن تمديد عقد نيمار لخمسة مواسم أخرى خلال الأيام القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع