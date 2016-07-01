بالفيديو والصور .. احتفالية فنية بالوادى الجديد وموسيقى عسكرية احتفالا بذكرى 30 يونيو

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، واللواء محمد قاسم مدير أمن المحافظة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى مدينة الخارجة احتفالية فنية كبيرة نظمها قطاع الثقافة الجماهيرية بالمحافظة، فى اطار احتفالات المحافظة بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو والتى اقيمت فعالياتها بميدان الساعة بمشاركة فرقة العزف العسكرى التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية وفرقة الموسيقى العربية بالمحافظة .



>احتفالية فنية بالوادى الجديد وموسيقى عسكرية... by youm7

وقدمت فرقة العزف العسكرى مقطوعات موسيقية وطنية حازت على إعجاب الحاضرين وتحركت بعد ذلك لتقدم عروضها الفنية العسكرية بميادين الخارجة وسط حضور كبير من المواطنين كما تضمنت الاحتفالية تقديم عروض فيلمية عن انجازات ثورة 30 يونيو وما تم تحقيقه خلال عامين وخاصة فى محافظة الوادى الجديد.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية عدة فقرات فنية وموسيقية وأغانى وطنية بالإضافة إلى إلقاء عدد من القصائد الشعرية لشعراء المحافظة عن انجازات ثورة 30 يونيو .



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محافظ الوادى الجديد ومدير الامن والقيادات التنفيذية فى احتفالية ذكرى الثورة



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فرقة المنطقة الجنوبية العسكرية تقدم عروضها الفنية فى الاحتفالية



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جانب من العروض الفنية العسكرية فى الاحتفالية



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الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد تحتفل بذكرى الثورة الثانية



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عرض موسيقى عسكرى فى احتفال الوادى الجديد بذكرى الثورة



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جانب من حضور المواطنين لاحتفالية المحافظة بذكرى الثورة



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حضور جماهيرى كبير لذكرى ثورة 30 يونيو بالوادى الجديد



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ختام برنامج احتفال الوادى الجديد بذكرى ثورة 30 يونيو



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محافظ الوادى الجديد يحيى فرقة المنطقة الجنوبية العسكرية لعزفها فى احتفالية الثورة



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فرقة المنطقة الجنوبية تقدم عروضها الفنية العسكرية بميادين الخارجة



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اقبال كبير من اهالى الخارجة على عزف فرقة المنطقة الجنوبية العسكرية