أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "ليلة القدر ليلة الرحمة والمغفرة"

قال الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "ليلة القدر ليلة الرحمة والمغفرة والكرم الإلهى".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدعاة يتناولون الموضوع من خلال الحديث عن عن كون ليلة القدر منحة إلهية والحديث عن خصائص ليلة القدر وتحرى ليلة القدر التماسا لبركتها والحث على اغتنام ليلة القدر والاجتهاد فيها بالعبادة مع ضرورة التراحم بين الخلق.

وفى ذات السياق تقيم مديرية أوقاف سوهاج مساء اليوم الجمعة احتفالا بليلة القدر بمسجد العارف بالله، بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والقيادات الدينية من علماء الأوقاف والأزهر والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وأكد الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج أن برنامج الاحتفال بليلة القدر يشمل كلمة للشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الدينى للمحافظة، ثم كلمة للشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج ثم كلمة الأزهر للشيخ الحديوى أحمد على.

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