بالصور.. رابطة صحفيين كفر الشيخ تحتفل بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو

نظمت رابطة الصحفيين بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الكاتب الصحفى عمرو سعدة رئيس الرابطة، وعلاء عبد الله نائب رئيس الرابطة، وعبد القادر الشوادفى سكرتير عام الرابطة، ندوة احتفالاً بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة.

تناولت الندوة ثمار ثورة 30 يونيو واستعادة مصر لمكانتها، والمشروعات العملاقة التى أنجزت عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام عمله رئيساً للجمهورية.

وأكد عمرو سعدة رئيس رابطة الصحفيين، أن ثورة 30 يونيو من أهم الثورات فى تاريخ البشرية، والتى بدأت مصر من خلالها مرحلة البناء واستعادة مكانتها التى فقدتها فى مرحلة من المراحل.

وأضاف سعدة، إن "التاريخ سيشهد للرئيس ما أنجزه خلال الفترة الماضية من مشروعات عملاقة فى أقل وقت ممكن إضافة إلى ما سيتم إنشاؤه من مشاريع عملاقة، ويكفينا فخراً أن كفر الشيخ بدأت تلمس تلك المشروعات، ومنها مشروع الاستزراع السمكى الذى سيفتتحه الرئيس خلال شهر أغسطس القادم، إضافة لإقامة محطة الكهرباء العملاقة بالطريق الدولى، والحملة القومية لفيروس سى وغيرها من المشروعات".

حضر الندوة الدكتور عادل أبو سكين، أستاذ الفكر السياسى بجامعة كفر الشيخ، والدكتور زيدان المنشاوى مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور عمرو أبو سمرة نقيب الأطباء بكفر الشيخ، وتوفيق أبو أحمد منسق عام قائمة فى حب مصر للمحليات، والإعلامى زايد الزاهد، واللواء حسن شمس الدين مدير عام مرور القاهرة السابق، واللواء محمد أبو زيد مدير إدارة البحث الجنائى سابقاً ومدير عام أمن مستشفى كفر الشيخ العام، ورجب الشرنوبى عضو الهيئة العليا لحزب فرسان مصر، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، والدكتور علاء طولان مدير مستشفى كفر الشيخ العام السابق، والدكتور على الصنفاوى أستاذ العظام ومدير عام مستشفى كفر الشيخ الأسبق، والدكتور محمد العدولى وكيل مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد غانم رئيس قسم العظام بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور فيصل متولى أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وياسين متولى المستشار القانونى لرابطة الصحفيين، ورجل الأعمال محمد صبحى، والدكتور عاصم عمرو سعدة، وطارق عامر المتحدث باسم رابطة الصحفيين، وسالم أبو شعير المتحدث الإعلامى لمستشفى كفر الشيخ العام.

كما حضر الندوة عدد كبير من الإعلاميين على رأسهم علاء عبد الله مدير مكتب الأهرام، ومحمد القصاص شيخ الصحفيين بكفر الشيخ، وعبد القادر الشوادفى، ومجدى أبو العنين، وعبد الرحمن شهاب، وإسلام عمار، ويوسف المصرى، وأحمد العشرى، وأشرف مصباح، وخير الله فؤاد، وعصام القلا، ومحمد عوض، وطه الملا، وخيرى الكومى، وأحمد الشرقاوى، ومحمود زيدان، ووائل مجدى، ورضا السعيد، وحازم عبد البصير.



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صورة جماعية عقب الإفطار الجماعى



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الدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الصحجة وعلاء طولان رئيس قسم الحضان



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يوسف المصرى ومحمد صبحى أحد رجال الأعمال



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جانب من الإعلاميين على رأسهم مجدى أبو العنين ومحمد سليمان وأحمد العشرى وسالم أبو شعير المتحدث الاعلامى لمستشفى كفر الشيخ العام



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جانب من الإعلامينن والدكتور الدكتور عادل أبو سكين، أستاذ الفكر السياسى بجامعة كفرالشيخ والدكتور فيصل متولى أستاذ علم الاجتماع بأداب كفر الشيخ



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عمرو سعدة رئيس رابطة الصحفيين ونجله الدكتور عاصم ومجدى أبو العنين وجانب من الحضور



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الدكتور زيدان المنشساوى مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام



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عبد القادر الشوادفى سكرتير عام رابطة الصحفيين وجانب من الإعلاميين والحضور



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عمرو سعده وعبدالرحمن شهاب وخيرى الكومى و وتوفيق أبو أحمد منسق عام قائمة فى حب مصر للمحليات

بالصور.. تزيين مديرية التعليم بكفر الشيخ و13 إدارة للاحتفال بثورة 30 يونيو

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