بالصور.. كسر بخط مياه يغرق شارع علم الروم ويهدر كميات كبيرة بمطروح

رصدت كاميرا "اليوم السابع" تعرض خط شبكة مياه شارع علم الروم، بمدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، لكسر بسبب أعمال حفر عشوائية بالرصيف، مما تسبب فى انفجار المياه وتدفقها إلى الشارع، لمسافة نحو 100 متر لتتجمع بكميات كبيرة أمام مسجد الحاج داوود العبيدى، وتغلق المياه إحدى حارتى الطريق لارتفاع منسوبها عن الرصيف، كما رصدت الكاميرا وجود شبكة كابلات كهربائية خاصة بإنارة الشوارع وتغذية المنازل، غارقة فى المياه بمكان الكسر.

شكا سكان المنطقة من تجاهل مسئولى شركة المياه ومرور أكثر من 4 ساعات دون أى تحرك أو إغلاق خط المياه لوقف إهدار عشرات الأطنان من مياه الشرب التى يتم الحصول عليها بصعوبة وتكلفة عالية، عن طريق تحلية مياه البحر.

بالاتصال باللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وإبلاغه بالواقعة أصدر تعليماته بسرعة اتخاذ اللازم لإصلاح الكسر ووقف إهدار المياه، وأن تقوم شركة الكهرباء بقطع الكهرباء عن المنطقة إذا دعت الضرورة لذلك أو فى حالة وجود احتمال لحدوث أضرار بسبب غرق كابلات الكهرباء بالمياه.



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إنجار خط المياه وإهدار كميات كبيرة بسبب الكسر



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تدفق المياه وتجمعها فى منخفض على مسافة 100 متر



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كسر خط المياه بسبب أعمال حفر عشوائية



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مرور كابلات كهرباء بمكان تدفق المياه



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المياه تغلق شارع علم الروم أمام مسجد الحاج داوود