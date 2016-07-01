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"الزراعة": طرح 5 آلاف رأس عجول حية بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار فى العيد

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"الزراعة": طرح 5 آلاف رأس عجول حية بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار فى العيد "الزراعة": طرح 5 آلاف رأس عجول حية بالأسواق لمواجهة غلاء الأسعار فى العيد
قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى،بالهيئة العامة للخدمات البيطرية،إن محاجر الهيئة استقبلت 5000 رأس من العجول الحية ذبيح فورى، منها 2000 رأس من العجول الحية قادمة من السودان، و2000 رأس ايضا قادمة من أوكرنيا، ووصل 1000 رأس من المجر ، وهى أولى الدفعات التى تم استيرادها تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار فى عيد الفطر المبارك، خاصة زيادة الطلب على اللحوم الحمراء فى تلك الفترة ،مشير الى أن جميع الماشية المستوردة ، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية المصرية.

وأكد رئيس الحجر البيطرى،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه يتم حاليًا طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالأسواق التى تم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة،من الدول المسموح بها الاستيراد ، تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية، خالية من أى من الأمراض.

وأوضح جاد المولى، أن محاجر الهيئة على أتم استعداد لاستقبال أى شحنات من العجول الحية الواردة لمصر،من دول الاستيراد التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد خلال الساعات المقبلة تطرح بالأسواق استعداد لعيد الفطر ، وذلك بعد تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية المستوردة، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات.
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