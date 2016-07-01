رغم مهاجمة المواطنين.. هيئة الثروة السمكية تمنع صيد القرش "ماكو" بالسويس

" ممنوع صيد القرش ماكو وجميع القروش فى خليج السويس حتى لو هاجمت المواطنين " بهذه الكلمات القاطعة أكد مسئولو هيئة الثروة السمكية والصيادين وجهاز شئون البيئة بالسويس أنهم لن يسمحوا بصيد القروش، وأن صيدها ممنوع بقرار رسمى صادر من وزارة البيئةـ وتقوم بتنفيذه هيئة الثروة السمكية فى كل المحافظات الساحلية مهما حدث.

وكانت شواطئ العين السخنة بالسويس شهدت ظهورا عنيفا لـ القرش "ماكو" أحد أخطر أنواع القروش، والذى قام بمهاجمة مواطن بمياه خليج السويس بالعين السخنة، وتسبب فى انتشار حالة واسعة من الفزع بين المواطنين، وارتفعت بعدها المطالب بضرورة التخلص من القروش.

ومن جانبه قال طارق فتحى، مدير عام الثروة السمكية بالسويس، إنه منذ ما يقرب من عام وصل إلى هيئة الثروة السمكية قرارا من وزارة البيئة بمنع صيد القروش والأسماك الغضروفية من أجل حمايتها بيئيا والحفاظ عليها من الانقراض، وبالفعل قامت الهيئة بتفعيل القرار.

وأكد طارق فتحى، أنه تم تعديل القرار، منذ فترة قريبة، بالسماح فقط بصيد 5 % من القروش، وهو ما سيتم تفعيلة داخل خليج السويس بشكل رسمى.

وأوضح طارق فتحى، أن ظاهرة ظهور القروش العنيفة فى خليج السويس لها أسباب من الممكن أن تكون تلوث أو إلقاء مخلفات أو غير ذلك من الأسباب البيئية.

فيما قال مرسى بدير، وكيل مراكب صيد بالسويس، إن صيد القروش بمختلف أنواعها ممنوع بقرار من هيئة الثروة السمكية بالسويس، وينفذ أيضا عن طريق الأمن بميناء الأتكة للصيد بالسويس بشكل رسمى والجميع بالميناء يعلم ذلك.

وأضاف :"فى السابق كنا نقوم بصيد القروش سواء صغيرة أو متوسطة وكانت تباع فى أسواق الأسماك بالسويس، ولكن الآن مع منع صيد القروش، عندما يتم ضبط أى صياد عائد بقروش صغيرة أو كبيرة يتم مصادرتها بالميناء وتتعرض مركب الصيد للوقف".

"البيئة": قرش "السخنة" ينتمى لسلالة "ماكو" الخطيرة وطوله 3 أمتار