نيابة الإسماعيلية تقرر استمرار حبس التلميذة وحبيبها العجوز 15 يوما على ذمة التحقيق

قرر المستشار أحمد الشخب وكيل النائب العام، تجديد حبس التلميذة شيماء وحبيبها فتحى العجوز 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهمة القتل العمد لأسرتها بعد أن دست لهم السم فى إفطار رمضان بتحريض من حبيبها العجوز.

وكانت النيابة العامة قد أجرت معاينة تصويرية بحضور التلميذة والعجوز واعترفوا تفصيليا بعلاقتهما وكيفية الاتفاق على التخلص من أسرتها .

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول اشارة من مستشفى الإسماعيلية العام بوصول أسرة مكونة من 4 اشخاص مقيمة عزبة الصولى بالمنايف دائرة مركز ابوصوير، مصابة بتسمم نتيجة تناولهم مادة غير معلومة مما ادى إلى وفاة الزوج وانقاذ الزوجة وولديها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الاسماعيلية ضم الرائد فهمى عبدالصمد رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه.

واوكل لفريق البحث كشف لغز واقعة التسمم وخاصة أن هناك طفلة لم تتناول الافطاء معهم .

وبسؤال الزوجة عن نوع الافطار قال الزوجة انهم تناولو جميعا كفتة تم تصنيعها بالمنزل وأن الجميع تناول الافطار ماعدا ابنتهم .

وبسؤال البنت عن عدم تناولها الافطار مع أسرتها عللت ذلك بأنها لاتحب الكفتة وأسرتى تعلم ذلك جديدا.

ومن هنا طلب فريق البحث من النيابة العامة تشريح جثة المتوفى لمعرفة سبب الوفاة ليأتى سبب الوفاة تناول المتوفى مادة بها سم.

وقام فريق البحث باعادة مناقشة التلميذة "شيماء" الشيطانة وبمواجهتها بان سبب الوفاة هو تناول سم و بتضييق الخناق عليها انهارت واعترفت انه تربطها علاقة غير شرعية مع عجوز جارهم منذ ان كانت فى الصف الرابع الابتدائى وان كان يعاشرها معاشرة الأزواج ودائم التردد على منزلهم وفى الفترة الاخيرة قام والدى بطردة من المنزل، فقررنا التخلص من والدى واسرتى لكى يخلو لنا الجو .

وأضافت التلميذة المتهمة فى أقوالها أمام رجال المباحث والنيابة العامة بأن حبيبى العجوز احضر لى سم وقال لى عاوزك توضعى السم ده فى الطبيخ علشان نخلص منهم، وبالفعل غافلت والدتى ووضعت السم فى اللحم المفروم اللى امى بتعمله كفتة علشان نعيش على راحتنا انا وهو .

على الفور تمكن فريق البحث من القبض على العجوز" فتحى .ح .م " 64 سنة عامل زراعى الذى ارشد عن كيس السم كما اعترف العجوز بانه قرر التخلص من والد التلميذة ثأرا لكرامته بعد ان قام بطرده من منزله واضاف باننى احب التلميذة بجنون ومقدرشى اعيش من غيرها .

تم التحفظ على التلميذة والعجوز وتحرر المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبسهما اربعة ايام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما اخرى.

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