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ضبط 1500 صاروخ العاب نارية فى الإسماعيلية

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ضبط 1500 صاروخ العاب نارية فى الإسماعيلية ضبط 1500 صاروخ العاب نارية فى الإسماعيلية
تمكنت مباحث بالإسماعيلية، من ضبط 1500 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام داخل مكتبة.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث مفادها قيام صاحب مكتبة خردوات بالإتجار فى الألعاب النارية والصواريخ.

و بإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية إستهدفت المكتبة المنوه عنه بعاليه الكائنه بناحية التعاون ــ جبل مريم ــ دائرة مركز الإسماعيلية حيث تم ضبط " محمد .ع. أ" 41سنة صاحب المكتبة وبتفتيشها تم ضبط كمية من الألعاب النارية والصواريخ مختلفة الأشكال والأحجام بلغت حوالى ( 1500 صاروخ).

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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