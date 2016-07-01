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اخلاء سبيل طالبين بكفالة مالية لاتهامها بالتحريض على التظاهر بمحيط وزارة التعليم

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اخلاء سبيل طالبين بكفالة مالية لاتهامها بالتحريض على التظاهر بمحيط وزارة التعليم اخلاء سبيل طالبين بكفالة مالية لاتهامها بالتحريض على التظاهر بمحيط وزارة التعليم
قررت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، رئيس النيابة، إخلاء سبيل الطالبين الشقيقين أحمد ونصر عماد، فى القضية رقم 6420 جنح السيدة زينب بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكلا منهما.

وطالبت النيابة تحريات الأمن الوطنى، وأمرت بعرض تليفون أحد الطلاب على المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغه، باعتباره حرزا فى القضية.

وقال المحامى محمد حنفى دفاع الطالبين التؤام، أحمد عماد "علمى "، ونصر عماد "علمى علوم"، فى تصريحات صحفية خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم دفع الكفالة المالية وإخلاء سبيل الشقيقين من ديوان القسم عقب استدعاء النيابة لهم فى متأخرة من ليلة امس عقب ورود تحريات الأمن الوطنى.

النيابة وجهت عددا من التهم إلى الطالبين، ومنها التحريض على التظاهر من خلال صفحة الفيس بوك "دفعة الظلم"، والاشتراك فى التظاهر بدون تصريح مسبق، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، وإتلاف سيارة ملاكى بشارع المبتديان.

وأضاف محامى الطالبين، أن الطالب أحمد عماد تعرض للاعتداء البدنى داخل قسم شرطة السيدة زينب، وإثبات ذلك بمحضر التحقيقات أمام النيابة ، وطالبنا عرضه على الطب الشرعى.

وتبين من التحقيقات أن الطالبين شقيقان توأم، واعترف أحدهما أمام النيابة أنه أنشأ "إيفنت" على صفحته على فيس بوك لدعوة الطلاب للتظاهر احتجاجا على تسربيات امتحانات الثانوية، وإعادة الامتحانات مرة أخرى من قبل الوزارة.

ومن جانب آخر، أنكر شقيقه فى تحقيقات النيابة اشتراكه فى التظاهرات، مؤكدا أنه تم القبض عليه أثناء توجهه بصحبة توأمه إلى محطة المترو.

يذكر أن قوات الأمن الموجودة بمحيط وزارة التربية والتعليم، ألقت القبض على عدد من طلاب الثانوية العامة المتظاهرين بمحيط الوزارة، ووضعتهم فى سيارة الترحيلات، بعد منعهم من التظاهر واقتحامهم الحاجز الحديدى.

حجز طالبين بالثانوية على ذمة التحريات لاتهامهما بالتحريض على التظاهر
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مصر 365

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