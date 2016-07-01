عامل يتهم نجار باغتصاب نجلتة فى القليوبية

اتهم عامل "نجار" بالتعدى جنسيا على نجلته، وتبين أن المتهم على علاقة عاطفية بالفتاه، وتحرر المحضر بالوقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شبين القناطر إخطارا بالواقعة.

دلت تحريات المباحث الى ان " إبراهيم .ج "41 سنة سنه عامل ومقيم – دائرة المركز، اتهم "عبداللاه ع ع" 23 سنه نجار ومقيم – دائرة مركز بنها، بالتعدى جنسياً على نجلته"س. إ " 15 سنه ومقيمه ذات العنوان، ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة.

بعرض المعلومات على اللواء اشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، كلف العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة بسرعة كشف ملابسات الواقعة ومدى صحة اقوال والد المجنى عليها، وضبط المتهم، وبالفحص المعلومات بمعرفة المقدم محمد سعيد رئيس مباحث شبين القناطر تبين أن المتهم سبق وعمل نجار لدي الشاكى وأثناء ذلك نشأت علاقة عاطفية بينة وبين المجنى عليها، وقام باستدراجها اكثر من مرة وعاشرها معاشرة الأزواج.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بسابقة تقدمه لخطبة المجني عليها، الا انه قوبل بالرفض من أهلها فلجأ إلى ذلك لإجبارهم على قبول زواجه منها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7074 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016م.

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