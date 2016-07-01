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الدول الداعمة لمشاورات اليمن يحثون الأطراف على العمل مع المبعوث الأممى

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الدول الداعمة لمشاورات اليمن يحثون الأطراف على العمل مع المبعوث الأممى الدول الداعمة لمشاورات اليمن يحثون الأطراف على العمل مع المبعوث الأممى
حث سفراء الدول الـ 18 الداعمة لمشاورات السلام اليمنية المعتمدون لدى اليمن أطراف المشاورات على مواصلة العمل عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل للصراع فى اليمن بأسرع وقت ممكن، وأكد السفراء فى بيان لهم عقب تعليق المشاورات أنهم سيواصلون تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة فى سعيها لحل الصراع وتحقيق سلام مستدام فى اليمن .

وأعرب البيان الذى أورده موقع السفارة الأمريكية فى اليمن على الفيسبوك عن الامتنان لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن على قيادته لهذه العملية بهدف إنهاء الصراع فى اليمن، ووجه بيان السفراء الشكر لحكومة الكويت على استضافتها للمحادثات . وأشاد باستضافة للجنة التهدئة والتنسيق الامر الذى سوف سيسهم فى تثبيت وقف إطلاق النار .

يذكر أن سفراء الدول ال18 تواجدوا فى الكويت خلال المشاورات التى استمرت 70 يوما وهم الدول الخمس الكبرى فى مجلس الامن ودول مجلس التعاون الخليجى الست وألمانيا وهولندا واليابان وتركيا ومصر بالإضافة إلى رئيسى بعثة الاتحاد الاوربى ومجلس التعاون الخليجى لليمن .
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مصر 365

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